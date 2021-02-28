Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Издатель и генеральный директор американского журналаNational InterestДмитрий Саймс заявил, что Российская Федерация вряд ли пойдет на унижение времен позднего СССР в период правления Михаила Горбачева.

По словам Саймса, Россия конечно же хотела бы отмены западных санкций или хотя бы их смягчения, но ни на какие серьезные уступки, чтобы этого достигнуть, Россия уже не пойдет.

«Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже», — сказал Саймс.

Он отметил, что все это было бы очень похоже на то, что произошло во времена Горбачева, когда СССР сдал свои геополитические позиции в обмен на какие-то пустые обещания со стороны Запада, которые тот и не собирался выполнять. Многие граждане России считают действия руководства позднего СССР неудачными и унизительными, соответственно Москва больше не повторит этого, а рассчитывать на то что повторит — значит путать желаемое с действительным.

В целом, Саймс считает, что будущее российско-американских отношений зависит от выбора Вашингтона. Если США не смогут согласится ни на что, кроме неоспоримой гегемонии, то Россия конечно станет очень серьезным препятствием, готовым бросить вызов Соединенным Штатам.