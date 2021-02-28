Бишкек, , 09:17 — REGNUM 27 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов прибыл с рабочим визитом в столицу Киргизии, где был принят президентом Киргизии Садыром Жапаровы, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана, а также — в пресс-службе президента Киргизии.

В ходе беседы стороны обсудили отношения между двумя государствами в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах. Собеседники также рассмотрели вопросы «дальнейшего укрепления сложившейся в последние годы в Центральной Азии атмосферы безопасности, стабильности и добрососедства».

Стороны отметили наличие широких возможностей в формировании системы транспортных коридоров, которые обеспечивают самый короткий путь к морским портам и новым внешним рынкам, а также способствуют «активизации межрегиональной торговли, росту транзитных грузопотоков, снижению стоимости перевозок сырья, оборудования и готовой продукции».

Также участники встречи обсудили и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес для обоих государств.

В пресс-службе президента Киргизии отметили, что глава республики отметил высокий уровень отношений между государствами и взаимную поддержку государств в условиях пандемии SARS-CoV-2 в минувшем 2020 году.

По словам Жапарова, Киргизия в дальнейшем «твердо намерена развивать дружеские и добрососедские связи, основанные на взаимной поддержке и отвечающие интересам двух братских народов».

В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Узбекистана передал президенту Киргизии послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с приглашением на международную конференцию «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

Отметим, 27 февраля глава внешнеполитического ведомства Узбекистана также встретился со своим киргизским коллегой Русланом Казакбаевым.