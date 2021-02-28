Чикаго, США, , 09:17 — REGNUM Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» обыграл команду «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась победой гостей со счетом 3:5.

В составе победителей голами отличились Бобби Райан (11-я минута), Даррен Хельм (35-я), шведский защитник Кристиан Юус (39-я, в большинстве), российский форвард Евгений Свечников (43-я), который также сделал одну результативную передачу, и датский нападающий Франс Нильсен (49-я).

У «Чикаго» шайбы забили Алекс Дебринкэт (34-я), шведский нападающий Маттиас Янмарк (45-я) и чешский форвард Доминик Кубалик (60-я).

Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников и российский защитник «Чикаго» Никита Задоров не отметились никакими результативными действиями во встрече.

Отметим, в следующем матче «Детройт», для которого это вторая подряд победа, 1 марта вновь сыграет с «Чикаго», прервавшими этим поражением свою серию из двух подряд побед.