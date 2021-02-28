Санкт-Петербург, 28 февраля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Петербурге начались общественные обсуждения проекта нового намыва для строительства жилья и других объектов на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Территорию в 163 гектара планируется отобрать у Финского залива за пять лет, чтобы полностью застроить новый участок к 2034 году.

Дарья Драй ИА REGNUM Строящиеся дома на Васильевском острове Петербурга

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга сообщил о начале проведения общественных обсуждений этого масштабного девелоперского проекта. Их инициировали ООО «Специализированный застройщик «ЛСР» совместно с московским ООО «Экоскай». Опрос граждан в письменной форме продлится по 28 марта текущего года. По результатам опроса комитетом будет подготовлен протокол общественных обсуждений.

Намыть новую территорию под застройку планируется на северо-западной оконечности Васильевского острова, севернее места впадения в залив реки Смоленки и западнее трассы ЗСД.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», для создания 163 гектаров новой суши потребуется насыпь объемом в 9,5 млн кубометров грунта. После двухмесячной подготовки основной период работ займёт еще 5 лет и 2 месяца. «Работы пройдут в два этапа: первый — в 2022—2024 годах, второй — в 2025—2026 годах. К 2034 году территорию планируют полностью застроить жилыми домами и общественными зонами», — сообщает телеканал.

Ранее Группа ЛСР» сообщала о приобретении права на эту территорию за 2,98 млрд рублей. Предполагается, что площадь квартир на новом намыве составит около 700 тыс. кв. м. Площадь общественно-деловых объектов и встроенных помещений — порядка 260 тыс. кв. м. В рамках проекта предусмотрено строительство трех школ на 3300 мест, четырех отдельных и двух встроенных детских садов на 1130 мест.

В границах застройки также планируется проведение работ по озеленению 43 га. В частности, предполагается благоустройство набережной реки Смоленка (около 1200 м) и набережной Финского залива (около 2100 м).

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Напомним, ранее городские власти сообщали, что недовольны ходом освоения созданных ранее намывных территорий в западной части Васильевского острова, где не хватает дорожной и социальной инфраструктуры.