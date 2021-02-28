Сент-Пол, США, , 09:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» обыграл в овертайме команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилась с ничейным счетом 3:3. В составе голами хозяев отличились шведский форвард Йоэль Эрикссон Эк (15-я минута), немецкий нападающий Нико Штурм (18-я) и российский форвард Кирилл Капризов (22-я, в большинстве). У «Кингз» голы забили Дрю Даути (23-я, в большинстве), Остин Вагнер (32-я) и Адриан Кемпе (58-я, в большинстве).

Победу в овертайме «Миннесоте» принесла шайба Мэтта Дамбы (65-я).

Отметим, это шестая подряд победа для «Миннесоты», в следующем матче клуб 2 марта сыграет с «Вегас Голден Найтс». Для «Лос-Анджелес Кингз» это второе поражение подряд, команда 4 марта встретится с «Аризона Койотс».