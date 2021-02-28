Бишкек, , 09:15 — REGNUM В Киргизии за сутки зарегистрировали 44 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 28 февраля в пресс-службе оперативного штаба республики по борьбе с распространением коронавируса.

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Всего в Киргизии за весь период пандемии выявили 86 229 носителей SARS-CoV-2. 83 179 из них выздоровели (52 за сутки), 1464 — скончались (умер один человек за сутки).

Лечение на данный момент получают 647 инфицированных. 364 из них — в условиях стационаров медицинских учреждений, 283 — амбулаторно.

В минувшие сутки три медицинских работника завершили соблюдение самоизоляции. С начала пандемии было зарегистрировано инфицирование коронавирусом 4205 медицинских работников, 4179 из них побороли инфекцию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки в Киргизии выявили 43 случая заражения коронавирусной инфекцией.