Майами, США, , 08:33 — REGNUM Мексиканский боксер Сауль Альварес досрочно победил представителя Турции Авни Йылдырыма в поединке, на кону в котором стояли его титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «Super») во втором среднем весе, проходившем в Майами. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В третьем раунде мексиканец отправил своего оппонента в нокдаун и перед четвертым команда турецкого боксера отказалась от дальнейшего ведения боя. В результате Йылдырыму был засчитан технический нокаут.

Отметим, это 35-я победа (37 — нокаутом) в активе 30-летнего Альвареса при одном поражении и двух поединках с ничейным результатом. Для 29-летнего Йылдырыма это поражение стало третьим при 21 выигранном бое (12 — нокаутом).