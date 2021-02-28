Нейпьидо, , 08:24 — REGNUM Как минимум 50 человек были задержаны силовиками в ходе масштабных акций протеста в ряде городов Мьянмы. Об этом 28 февраля сообщил информационный портал Myanmar Now.

Отмечается, что среди задержанных полицией были пятеро журналистов, в том числе корреспондент Myanmar Now, главный исполнительный директор местного издания Monywa Gazette, видеооператор агентства Associated Press, репортёр из столицы штата Чин города Хакха и фотограф местного фотоагентства MPA. Местонахождение журналистов до сих пор не установлено, связь с ними отсутствует.

Также сообщается по крайней мере об одной женщине, пострадавшей в ходе беспорядков. По предварительным данным, она была госпитализирована в критическом состоянии. Сотрудники полиции применяли для разгона протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным портала, протестующие готовятся к всеобщей забастовке, которая начнётся 28 февраля.

Напомним, массовые акции протеста начались в Мьянме после захвата власти военными, который произошёл 1 февраля. В стране на год введён режим чрезвычайной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что захватившие власть в Мьянме военные отказались принять спецпосланника ООН.

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