Пекин, , 08:22 — REGNUM Количество используемых космических аппаратов Китая на околоземной орбите превысило отметку в 300 спутников. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на отчёт Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

В состав китайской группировки околоземных спутников входя аппреты навигационной системы Beidou, спутники связи и спутники дистанционного зондирования Земли, применяемые в сфере метеорологии и мониторинга морской среды.

Также в 2020 году Китай начал развёртывание спутниковой группировки, предназначенной для обеспечения широкополосного доступа к сети интернет. В отчёте CASC отмечается, что общее число пользователей спутниковых систем в Китае превысило 145 миллионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Роскосмосе представили программу «Сфера», предусматривающую формирование единой российской спутниковой группировки в составе более 600 аппаратов.