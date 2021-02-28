Луганск, 28 февраля, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Боевики вооруженных сил Украины трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

(сс) пресс-служба 56-ой отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

По населенным пунктам Республики украинские боевики в общей сложности выпустили шестнадцать мин из минометов калибра 120 мм.

Вооруженные силы Украины подвергли обстрелам населенные пункты Лозовое, Нижнее Лозовое и Логвиново. Обстрелы велись с позиций украинской армии в населенных пунктах Светлодарск и Мироновский.

На данный момент уточняется информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях инфраструктуры.

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Напомним, украинские силовики в предыдущие сутки пять раз нарушили перемирие в Луганской Народной Республике.