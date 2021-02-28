Хетафе, Испания, , 08:32 — REGNUM Футбольный клуб «Хетафе» нанес поражение с разгромным счетом команде «Валенсия» сыграли боевую ничью в матче 25-го тура чемпионата Испании. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе, и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:0

В составе победителей голами отличились аргентинский полузащитник «Хетафе» Мауро Арамбарри (39-я минута), форвард Хайме Мата (55-я) и хавбек Карлес Аленья (87-я).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев из-за травмы не принимал участия во встрече.

Отметим, по итогам матча в активе «Хетафе» стало 27 очков, команда располагается на тринадцатом месте в турнирной таблице испанской Примеры. У «Валенсии» также 27 очков и четырнадцатая строчка.