Ньюкасл, Великобритания, , 08:24 — REGNUM Футбольный клуб «Ньюкасл» и команда «Вулверхэмптон» сыграли боевую ничью в матче 24-го тура чемпионата Англии. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасле и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче открыл защитник «Ньюкасла» Джамал Ласселлс (52-я минута), затем португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш его сравнял (73-я), что и стало итоговым результатов встречи.

Отметим, по итогам матча в активе «Вулверхэмптона» стало 34 очка, команда находится на двенадцатом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У «Ньюкасла» 26 очков и семнадцатая строчка.