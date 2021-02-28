Бухарест, , 08:04 — REGNUM Вооруженные силы Болгарии не будут участвовать в военных учениях блока НАТО «Poseidon 21» вЧерном мореиз-за заражения членов экипажей кораблей коронавирусом. Об этом заявил начальник Генерального штаба военно-морских сил Румынии Михай Панаит.

Напомним, что военный блок НАТО регулярно проводит морские военные учения в Черном море. В этом году они называются Poseidon 21. В маневрах, которые стартовали в черноморском порту Констанца, должны были принять участие флоты семи государств: США, Турции, Франции, Испании, Греции, Румынии и Болгарии.

Данные учения Североатлантический альянс проводит в рамках стратегии сдерживания России. Все маневры, отрабатываемые на учениях, рассчитаны на применение против российских ВМС и Вооруженных сил.

Но пандемия коронавируса внесла коррективы — Болгария не сможет принять участие в учениях из-за того, что экипажи боевых кораблей заражены коронавирусом.

«У болгарского партнера на этот раз проблема с пандемией COVID-19, и из-за этого он отказался участвовать в этом многонациональном учении», — сказал начальник Генштаба ВМС Румынии.

Стоит отметить, что в период пандемии корабли действительно стали местом высокого риска в плане заражения коронавирусом, так как достаточно одного зараженного на борту, чтобы из-за большой скученности заразились все кто есть на корабле.