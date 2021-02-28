Верона, Италия, , 08:05 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» и команда «Верона» сыграли боевую ничью в матче 24-го тура чемпионата Италии. Об этом 28 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и закончилась с ничейным счетом 1:1.

На гол португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду (49-я минута) «Верона» ответила забитым мячом своего чешского полузащитника Антонина Барака (77-я).

Отметим, по итогам матча в активе туринской команды стало 46 очков, что позволяет ей занимать третью строчку в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Вероны» 35 очков и девятое место.