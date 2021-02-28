Монтевидео, , 07:57 — REGNUM Процесс вакцинации от COVID-19 начался в Уругвае. Об этом 28 февраля сообщило министерство здравоохранения страны в Twitter.

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Первыми будут привиты от коронавирусной инфекции медработники, входящие в прививочные бригады. Они получат вакцину производства китайской компании Sinovac Biotech, первые 192 тысячи доз этого препарата были получены властями Уругвая 25 февраля.

Массовая вакцинация стартует в стране с 1 марта. Первыми будут прививать работников сферы образования, полицейских, пожарных, военных и пограничников. Лиц, входящих в группу риска, в том числе основную часть медработников и граждан пожилого возраста будут прививать после получения Уругваем вакцины производства американской компании Pfizer, эффективность которой выше, чем у препарата из Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении в Уругвае до конца марта ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19. В частности, в стране действует запрет на собрания и на перемещение граждан между регионами страны.

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