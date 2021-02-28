Кишинёв, 28 февраля 2021, 07:54 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила 27 февраля на церемонии передачи первой партии вакцины от SARS-CoV-2, доставленной в Кишинев из Румынии, сообщает NewsMaker.
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Отвечая на вопросы сотрудников средств массовой информации Санду заявила, что готова привиться в любой момент. Но по ее мнению первыми должны быть привиты люди, которые занимаются лечением инфицированных коронавирусом, так как они более всего подвержены риску заразиться.
Напомним, 27 февраля в аэропорт Кишинева прибыла первая партия вакцины от коронавирусной инфекции, переданной Румынией в качестве гуманитарной помощи (21 600 доз вакцины компании AstraZeneca). В церемонии передачи вакцины приняли участие кроме молдавского лидера посол Румынии в Молдавии Даниел Ионицэ и глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко.
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