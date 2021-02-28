Кишинёв, , 07:54 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила 27 февраля на церемонии передачи первой партии вакцины от SARS-CoV-2, доставленной в Кишинев из Румынии, сообщает NewsMaker.

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Отвечая на вопросы сотрудников средств массовой информации Санду заявила, что готова привиться в любой момент. Но по ее мнению первыми должны быть привиты люди, которые занимаются лечением инфицированных коронавирусом, так как они более всего подвержены риску заразиться.

«Я готова вакцинироваться, чтобы подать пример тем, кто пока не уверен в качестве вакцин. Но давайте оставим вакцину для тех, кто в ней больше всего нуждается», — добавила она.

Напомним, 27 февраля в аэропорт Кишинева прибыла первая партия вакцины от коронавирусной инфекции, переданной Румынией в качестве гуманитарной помощи (21 600 доз вакцины компании AstraZeneca). В церемонии передачи вакцины приняли участие кроме молдавского лидера посол Румынии в Молдавии Даниел Ионицэ и глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко.

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