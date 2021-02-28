Токио, , 07:48 — REGNUM Сервис Sony PlayStation Network оказался частично недоступен во многих странах 27 февраля. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Сбои в работе сервиса привели к недоступности некоторых видеоигр на игровых приставках PlayStation Vita, PS3, PS4 и PS5. По данным портала Engadget, среди затронутых игр оказались Minecraft и Call of Duty: Warzone. Проблемы в работе сервиса сохраняются 28 февраля.

«Возможно, у вас возникнут затруднения при запуске игр, приложений или сетевых функций. Мы стараемся устранить эту проблему как можно скорее. Благодарим вас за терпение», — сообщают в Sony.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля наблюдались сбои в работе игрового сервиса Microsoft Xbox Live.