Киев, , 07:54 — REGNUM У официального Киева имеется как минимум ближайшие десять лет, чтоб вернуть Донбасс в состав государства. Об этом 27 февраля в эфире канала «Украина 24» заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

Гармаш отметил, что ключ к миру в Донбассе якобы находится в Российской Федерации и задача Украины — создавать условия, при которых Россия «может захотеть… выйти с Донбасса».

«Пока Россия не захочет выйти с Донбасса, сохранив лицо или не сохранив его под давлением международных сил, — ключ к миру в руках России. Наша задача — просто создавать условия, когда Россия может захотеть выйти, то есть постоянно целенаправленно ослаблять противника по всем фронтам и использовать те геополитические возможности, которые время от времени возникают и есть сейчас», — отметил он.

По словам представителя украинской стороны в трехсторонней контактной группе, целью России якобы является замороженный конфликт, который Украине невыгоден. По оценкам Гармаша, это не будет длиться десятки лет.

«Мне кажется, нынешняя власть верит в такую возможность (разрешить конфликт в Донбассе — ИА REGNUM), она видит меняющиеся геополитические и экономические условия России, и немножко движется к этому. Не хочу делать прогнозы, но думаю, реальная перспектива — ближайшие 10 лет как минимум у нас есть, чтобы освободить Донбасс», — заключил он.

Напомним, после государственного переворота, произошедшего в феврале 2014 года на Украине и ставшего итогом так называемого майдана, в Донбассе не признали антиконституционную смену власти в стране. После провозглашения Луганской и Донецкой Народных Республик Украина в апреле 2014 года объявила о начале так называемой антитеррористической операции в Донбассе, которая является полномасштабной войной, приведшей к тысячам жертв среди мирного населения и масштабным разрушениям инфраструктуры. Неоднократно при этом украинская сторона бездоказательно обвиняла Россию в том, что Российская Федерация якобы является участницей войны в Донбассе и украинская армия якобы воюет в Донбассе против российской армии.