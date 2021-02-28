Мехико, , 07:38 — REGNUM Одиннадцать человек погибли, ещё двое пострадали в результате вооружённого нападения неизвестных в мексиканском штате Халиско. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры штата.

Тела десяти мужчин были обнаружены на тротуаре улицы Эмилиано Сапата, а в доме неподалёку было обнаружено тело подростка. Было установлено, что все погибшие скончались от огнестрельных ранений. С огнестрельными ранениями были госпитализированы женщина и ребёнок.

По предварительным данным, нападение совершила группа неизвестных, вооружённых винтовками. По словам очевидцев, злоумышленники подъехали к месту происшествия на трёх автомобилях и открыли огонь по людям, распивавшим на обочине дороги алкогольные напитки. После обстрела людей вооружённая группа скрылась с места инцидента.

В настоящее время на месте ЧП проходит операция силовиков с привлечением вертолётов. Расследование преступления ведёт прокуратура штата.

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