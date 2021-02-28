Нью-Дели, , 07:20 — REGNUM Массовая вакцинация от COVID-19 была приостановлена для подготовки программного обеспечения ко второму этапу получения вакцины населением в Индии. Об этом 28 февраля сообщает издание The Times of India.

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Отмечается, что после обновления программного обеспечения процесс вакцинации населения значительно ускорится. Второй этап вакцинации начнётся с 1 марта, право на прививку от COVID-19 получат все лица старше 60 лет и лица старше 45 лет с рядом хронических заболеваний. Эти две категории граждан должны будут предварительно предоставить справку о возрасте (для лиц старше 70 лет) и специальную справку от врача (для лиц старше 45 лет).

Разрешение на вакцинацию со второго этапа получили в Индии частные клиники, при этом государством установлен ценовой порог для вакцины, её стоимость не должна будет превышать 3,42 доллара. В государственных клиниках прививку от COVID-19 будут по-прежнему делать бесплатно.

В настоящее время в Индии для вакцинации населения используют препараты Covishield (местное название препарата, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом) и Covaxin. В дальнейшем предполагается использовать ещё 20 вакцин, в том числе российскую «Спутник V». Всего в стране вакцину уже получили 14 301 266 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Бразилия закупила в Индии вакцину против коронавирусной инфекции Covaxin, которая еще не одобрена медицинским регулятором для использования в стране.

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