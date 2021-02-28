Москва, , 07:16 — REGNUM Космодром «Байконур» признан готовым к запуску спутника «Арктика-М» решением Государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Решение о готовности космодрома к запуску было принято по итогам трёхдневных испытаний на стартовом комплексе. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Арктика-М» назначен на 28 февраля в 09:55:01 мск.

Роскосмос проведёт прямую видеотрансляцию с места запуска. Трансляция будет доступна с 09:10 мск на официальном сайте Роскосмоса, а также в социальных сетях госкорпорации.

Спутник «Арктика-М» оснащён таким же оборудованием, как и метеорологические аппараты серии «Электро-Л». Этот спутник будет выведен на высокоэллиптическую орбиту, что позволит вести мониторинг полюсов Земли. Позже число спутников серии «Арктика-М» на орбите будет доведено до пяти аппаратов, что позволит повысить точность моделей краткосрочных метеопрогнозов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года были завершены наземные испытания спутника «Арктика-М».

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