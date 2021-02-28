Ричмонд , США, , 06:55 — REGNUM Законопроект, предусматривающий легальное употребление марихуаны в рекреационных целях одобрили законодатели в американском штате Вирджиния. Об этом 28 февраля сообщает издание Politico.

Законопроект был принят палатой представителей, его поддержали 48 законодателей, против выступили 43 законодателя. При этом в Сенате штата перевес в сторону легализации составил один голос, поддержали законопроект 20 сенаторов, против были 19. Отмечается, что все республиканцы проголосовали против легализации, законопроект был принят за счёт демократического большинства, контролирующего обе палаты законодательного органа штата.

Далее документ будет направлен на подпись губернатору штата Вирджиния Ральфу Нортэму, который ранее высказывался в поддержку законопроекта. Легально употреблять и выращивать дома марихуану можно будет уже с 2024 года. Возможно, будет разрешена и легальная продажа этого наркотического вещества. Ведомство, которое будет заниматься регулированием оборота марихуаны, будет сформировано уже к лету текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в американском штате Орегон было отменено уголовное наказание за хранение небольшого количества тяжёлых наркотиков.

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