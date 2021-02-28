Пекин, , 06:31 — REGNUM Пять человек погибли при утечке ядовитого газа на предприятии по производству химволокна в китайской провинции Гирин (Цзилинь) на северо-востоке страны. Об этом 28 февраля сообщает издание «Синьцзинбао».

ЧП произошло 27 февраля в 21:30 по местному времени (16:30 мск) на предприятии Jilin Chemical Fiber Company. В ходе производственного процесса произошло короткое замыкание высоковольтного кабеля, которое привело к поломке вентиляционного оборудования в цеху. Рабочие успели надышаться ядовитым газом, пятеро из них погибли, ещё восемь человек были госпитализированы с признаками отравления.

В настоящее время жизнь пострадавших вне опасности. Местной администрацией были созданы группы по расследованию причин и обстоятельств аварии, группа по мониторингу состояния окружающей среды, группа по ликвидации последствий аварии. Место аварии обработано, система вентиляции работает в штатном режиме. Никаких признаков повышенного содержания вредных веществ в воздухе около предприятия обнаружено не было.

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