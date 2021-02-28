Лима, 28 февраля 2021, 06:08 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано сейсмологами в тихом океане у побережья Перу. Об этом 28 февраля сообщает геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки были зарегистрированы в 05:16 мск. Эпицентр землетрясения находился на юго-западе региона Арекипа, в 82 км от ближайшего населённого пункта, города-порта Матарани. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,7 км.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло в провинции Северный Малуку в Индонезии.
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