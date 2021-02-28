Нью-Йорк, США, , 05:54 — REGNUM Бывшая советница губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинила его в домогательствах. Об этом 27 февраля рассказала газета The New York Times.

Экс-советница Куомо по вопросам здравоохранения, 25-летняя Шарлотта Беннет работала под началом губернатора штата Нью-Йорк до ноября 2020 года. По её словам, Куомо пытался домогаться её начиная с весны прошедшего года. Женщина заявила журналистам, что Куомо был настойчив в расспросах о её личной жизни и неоднократно намекал, что считает нормой связи с женщинами её возраста.

При этом Беннет отметила, что губернатор Нью-Йорка не пытался прикоснуться к ней, а лишь намекал на своё одиночество и на то, что ему «некого обнять». Подобные намёки, по утверждениям экс-советника Куомо, губернатор позволял себе лишь находясь с ней наедине. Женщина уточнила, что после жалобы руководителю аппарата сотрудников администрации губернатора ей было предложено перевестись в другой отдел и она не стала настаивать на разбирательствах.

В свою очередь Куомо отрицает все обвинения в неподобающем поведении в отношении своей помощницы, хотя не отрицал, что задавал ей вопросы личного характера. Губернатор Нью-Йорка настаивает на проведении независимых проверок в связи с обвинениями в его адрес от экс-советницы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские СМИ обвинили в лицемерии и замалчивании секс-скандала с участием губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и его бывшей подчинённой Линдси Бойлан.

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