Каракас, , 05:27 — REGNUM С инициативой полного пересмотра отношений с Испанией выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом 27 февраля сообщил канал Venezolana de Television.

Инициатива была выдвинута главой Венесуэлы после того как глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая посетила приграничные районы на территории Колумбии.

Николас Мадуро «Мне интересно, что министр иностранных дел Испании делает в Колумбии вместо того, чтобы отправиться к Средиземному морю, чтобы искать людей, которые бегут из Африки и умирают по пути?» — заметил Мадуро.

Президент Венесуэлы назвал «лицемерием» и «двойными стандартами» поддержку Испанией военизированных формирований правительства Колумбии и дал обещание пересмотреть отношения с Испанией на всех уровнях. Кроме того, Мадуро добавил, что Испания «не уважает международное право и продемонстрировала полное отсутствие дипломатии». Глава Венесуэлы дал поручение исполнительному вице-президенту Дельси Родригес и министру иностранных дел Хорхе Арреасе подготовить всесторонний анализ отношений и связей с Испанией.

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