Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Вакцина от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson была одобрена к «экстренному» применению управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Об этом сказано в заявлении, распространённом 28 февраля самим регулирующим органом.

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FDA выдало разрешение на использование в экстренных обстоятельствах третьей вакцины от COVID-19 производства фирмы Janssen Pharmaceutica, подразделения концерна Johnson & Johnson. Препарат может применяться для вакцинации людей в возрасте от 18 лет и старше.

Отмечается, что это первая векторная вакцина в США, подобная российской «Спутник V» и англо-шведской AstraZeneca. Кроме того, данная вакцина требует введения лишь одной дозы препарата, а не двух, в отличие от вакцин производства Moderna, а также Pfizer и BioNTech. Уточняется, что в ходе клинических испытаний эффективность вакцины достигла 85%. Johnson & Johnson собирается поставить около 20 млн доз вакцины до конца марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что консультанты FDA дали рекомендацию одобрить для применения в экстренных ситуациях вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson.

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