Эль-Хасака, Сирия, , 04:04 — REGNUM Четыре человека, в том числе один ребёнок, погибли, ещё 18 пострадали в результате пожара в лагере беженцев Аль-Холь в Сирии. Об этом 28 февраля сообщает Сирийское государственное агентство новостей (САНА).

По предварительным данным, возгорание стало результатом взрыва газовой плиты, пламенем были охвачены сразу несколько палаток с людьми. Пострадавшие беженцы были доставлены в больницы провинции Эль-Хасака с ожогами средней и высокой степени тяжести.

По данным ООН, в лагерях Аль-Холь и Родж проживают более 64 тысяч человек, 80% из них составляют женщины и дети.

Напомним, военный конфликт в Сирии начался в 2011 году. О победе над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было объявлено в 2017 году. В настоящее время в Сирии идёт процесс политического урегулирования, восстановления страны и возвращения беженцев.

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