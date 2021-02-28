Гавана, , 03:38 — REGNUM Авиаудары США по территории Сирии назвал вопиющим нарушением суверенитета страны и Устава ООН глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства островного государства сделал 27 февраля в Twitter.

Куба осудила американскую агрессию против Сирии в районе сирийско-иракской границы в провинции Дейр-эз-Зор. Глава МИД Кубы назвал авиаудары США по Сирии вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности братской Кубе страны. Кроме того, Бруно Родригес Паррилья, отметил, что акт агрессии со стороны США нарушает нормы международного права и Устав ООН.

Напомним, США нанесли авиаудары по Сирии в ночь на 26 февраля. Пентагон заявил, что это был ответ на нападения в Ираке на представителей США и арабской коалиции, совместно с которой они проводили операцию против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД Сирии обратился к генеральному секретарю и председателю Совета Безопасности ООН с призывом немедленно принять меры для остановки агрессии США на территории Сирии.

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