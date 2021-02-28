Монпелье, Франция, , 03:34 — REGNUM Единственный практикующий в Монпелье акушер-мужчина 27 февраля был приговорён к 12 годам лишения свободы за изнасилование одиннадцати пациенток. Об этом сообщает Le Parisien.

49-летний Лайонел Шарван, отец трех детей, был осуждён за то, что в период между 2013 и 2016 годами во время своей рабочей практики под видом медицинских процедур, связанных с подготовкой к родам или послеродовым наблюдением, проявлял действия сексуального характера, включая инвазивные манипуляции и массаж эрогенных зон.

У пациенток возникали сомнения насчет нормальности действий врача, так как его манипуляции, и так полностью противоречащие обычной послеродовой реабилитации, дополнялись, кроме того, неуместными комментариями об эпиляции, физическом или сексуальном состоянии пациенток.

«Я услышал о страданиях пациенток и сожалею о них. На мне есть доля ответственности за эти страдания, но это ни в коем случае не было намеренным с моей стороны. Мне нравились эти пациентки», — сказал осуждённый.

В 2009 году Лионеля Шарвана уже пытались привлечь к ответственности, тогда он сослался на практику, близкую к шиацу (разновидность японского пальцевого массажа), и дело не было доведено до суда. Затем, в 2013 году, после двух анонимных писем, направленных в Совет Ордена акушеров, была предпринята ещё одна попытка привлечь акушера к ответственности. Но и тогда он смог избежать наказания.