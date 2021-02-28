Рим, , 02:34 — REGNUM Постановление об ужесточении ограничений в связи с пандемией коронавируса подписал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса. Об этом 27 февраля сообщает Ansa.

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Ограничительные меры будут ужесточены на севере страны, в регионах Ломбардия и Пьемонт, в частности в городах Милан и Турин. Эти регионы и область Марке в центральной части Италии получат «оранжевый» статус по классификации зон риска, где «красный» — зона наивысшего риска.

Регионы Молизе и Базиликата на юге и в центральной части Италии получат статус «красной» зоны риска. Здесь санитарно-эпидемиологические ограничения будут самые жёсткие. В таких регионах все школы перейдут на дистанционное обучение. По всей стране действует ограничение на работу кафе, баров и ресторанов, данные заведения закрываются в 18:00, а в города в «красных» зонах въезд будет запрещён.

Решение об ужесточении мер было принято властями после роста числа заражений новыми штаммами коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Италии планирует предложить главам регионов перевести на дистанционное обучение все без исключения школы в стране.

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