Барселона, Испания, , 01:11 — REGNUM Как минимум четыре человека пострадали, десять человек были задержаны полицией в ходе беспорядков из-за ареста испанского рэпера Пабло Аселя в Барселоне. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба полиции Каталонии в Twitter.

В ходе акций протеста в защиту рэпера, осуждённого за оскорбление короны и прославление терроризма, группы протестующих начали нападать на правоохранителей. Группы манифестантов стали поджигать мусорные контейнеры и попытались устроить пожар в одном из отелей. Один из протестующих задержан по подозрению в причастности к поджогу фургона городской гвардии.

Кроме того, манифестанты разбили окна у всех оказавшихся на их пути банков и предприняли попытки ограбить магазины. Часть агрессивно настроенных протестующих, скрыв лица под капюшонами, закидывали полицейских камнями, петардами и бутылками. Силовики вынуждены были применить силу против манифестантов и вытеснить их с улиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Автономном университете Мадрида (UAM) группа студентов сожгла фотографии испанских монархов.

Читайте ранее в этом сюжете: Фото испанских монархов сожгли во время митинга студентов — Última Hora