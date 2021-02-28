Москва, , 00:08 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена, в котором он посоветовал Ирану «быть осторожным» и напомнил о том, что Тегеран «не может действовать безнаказанно», вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 27 февраля в социальной сети Facebook.

«Президенты меняются, а политика терроризма у власти США остаётся!», — считает Виктор А.

Многие пользователи пришли к выводу, что глава США говорит с позиции учителя, поучая другие государства. Но некоторые комментаторы указали на то, что сам Вашингтон зачастую забывает про международное законодательство и игнорирует интересы других стран.

«А вам, вероятно, все можно безнаказанно?», — обращается Marina V.

Другие пользователи считают, что США когда-нибудь получат по заслугам. Они уверены, что именно Соединённые Штаты развязывают войны и являются угрозой для всего мира.

«Бог тебя накажет, Байден. И всех политиков, начинающих войны! Если Америка такая великая, то почему бы не жить в Мире? Ответ прост — валюта у вас на первом месте. Сколько стран погубили…», — написала Светлана К.

Нашлись и те, кто указал на позитивные стороны предыдущего президента США Дональда Трампа. Они отметили, что в отличие от Байдена он не намеревался устраивать войны.

«Болеет старик. С головкой совсем бо-бо. Иран зачем-то взялся пугать. Долго так не протянет. Трампа забывать не стоит. При нём войны не было. Чем и был хорош», — поделился своим мнением Oleg P.

Напомним, 27 февраля президент США Джозеф Байден сделал заявление, в котором посоветовал Ирану «быть осторожным» и напомнил о том, что Тегеран «не может действовать безнаказанно».