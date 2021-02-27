Анкара, , 23:45 — REGNUM Министр энергетики Турции Фатих Денмез заявил, что 10 марта онлайн-участия президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в церемонии заливки бетона в фундамент третьего блока АЭС «Аккую».

"Десятого марта наш президент и Путин примут участие в режиме онлайн-конференции в закладке фундамента третьего реактора АЭС «Аккую», — цитирует его газета Sabah.

Как сообщало ИА REGNUM, АЭС «Аккую» — строящаяся атомная электростанция на южном побережье Турции. Она сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырёх энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Соглашение о строительстве станции было подписано в мае 2010 года.

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