Москва, , 23:48 — REGNUM Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США готовятся ввести новые антироссийские санкции «в течение недель», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 27 февраля в социальной сети Facebook.

Санкции

«Блин, что же они так растягивают по капельке? Жахнули бы сразу все санкции и сказали бы, что всё, всё применили, больше санкций нет», — написал Диван Х.

Многие пользователи считают, что санкционная политика США потеряла какую-либо форму адекватности. Они уже просто не понимают, зачем нужны эти санкции и как они влияют на удовлетворение интересов Вашингтона.

«Теперь уже санкции будут вводить на санкции, из-за того, что есть санкции! И, как всегда, Россия будет класть на эти санкции! Вечная вселенная!» — считает Anatoly V.

Некоторые комментаторы указали на абсолютную бессмысленность происходящего во внешней политике Соединённых Штатов. Они уверены, что санкции США стали напоминать цирковое представление.

«А что, предыдущие санкции как-то изменили политику России? Или хоть как-то помогли Европе и Америке? Новый вид устрашения «пообещать ввести новые санкции»? Не знаю, что курят или пьют эти новые господа, пришедшие к власти, но видно одно, весь этот цирк с санкциями — только цирк. А вот, кто клоуны и кто зрители в этом цирке?» — задаётся вопросом Natalja M.

Нашлись и те, кто позитивно оценивают возможное введение новых санкций против РФ со стороны США. Пользователи уверены, что это благоприятно влияет на ситуацию в Российской Федерации.

«Ну, наконец-то. А то они там с этими выборами совсем забыли про санкции», — пишет Сергей Ж.

Напомним, 27 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что США готовятся ввести новые антироссийские санкции «в течение недель».