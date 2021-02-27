Москва, , 23:40 — REGNUM Союз биатлонистов России (СБР) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с ограничениями со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) во время чемпионата мира (ЧМ) в Поклюке (Словения). Об этом 27 февраля сообщает Inside the games.

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон подтвердил: организация уведомлена об обращении СБР в CAS:

«Мы рассмотрели решение CAS во всех деталях, получили юрконсультацию, WADA подтвердило, что наше исполнение было правильным. Не понимаю, почему СБР ставит это под сомнение после ЧМ, это ничего не изменит».

Российские биатлонисты выступают на ЧМ в Поклюке под флагом СБР из-за санкций WADA в отношении РУСАДА.

Членам команды запрещено демонстрировать госсимволы и размещать их в соцсетях.