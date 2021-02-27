Мадрид, , 23:34 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси еще не принял решения о дальнейшей карьере. Ранее он желал уйти из команды, когда президентом клуба был Хосеп Мария Бартомеу, но после его отставки любые варианты для форварда стали открытыми. Об этом 27 февраля пишет Marca.

Отмечается, что Месси склоняется к идее остаться в «Барселоне». Спортсмен всё больше становится недовольным слухами, связанными с его будущим. Так, ему не понравились комментарии со стороны «ПСЖ» и изображения с ним в форме французского клуба в местных СМИ.

Месси намерен принять итоговое решение о своем будущем после избрания нового президента «Барселоны» — 7 марта.

Месси выступает за команду с 2004 г., 10 раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал ЛЧ. Его контракт с «Барселоной» истекает по окончании сезона.