Симферополь, , 23:39 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что США никогда не признают Крым российским, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 27 февраля в социальной сети Facebook.

«А мы не признаем Америку американской, она индейская», — пишет Аркадий Ш.

Многие пользователи выразили свою однозначную позицию, согласно которой жители Крыма сделали свой законный выбор и вернулись в состав Российской Федерации, согласно результатом референдума.

«Он сегодня президент, но завтра уже никто, а Крым как был российским, так им и останется!», — считает Людмила Я.

Другие комментаторы указали на то, что никого не волнует мнение Байдена о вопросе принадлежности Крыма. Они считают, что это дело только жителей Крыма и России.

«Самое интересное, сейчас уже пофиг, как Владимиру Путину, так и вообще всем, что он (Байден) скажет про Крым. Пластинка заела уже», — поделился своим мнением Furqatbek X.

Нашлись и те, кто призвал Соединённые Штаты не забывать собственную историю, иначе их претензии, в какой-то момент, могут обернуться против них самих же.

«Америка вообще-то сепаратистское государство, отделившееся от Британии. Не признаем!», — написала Татьяна Ж.

Напомним, 26 февраля президент США Джозеф Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским.