Берлин, , 23:20 — REGNUM Футбольный клуб «РБ Лейпциг» одержал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче Бундеслиги. Встреча в Лейпциге завершилась — 3:2 в пользу хозяев поля. Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Боруссия» забила первой: на 6 мин. пенальти реализовал Йонас Хофман, а затем забил Марку Тюрам.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Кристофера Нкунку, Юссуфа Поульсена, и Александра Сёрлота.

«Лейпциг» (50 очков) занимает II место в турнирной таблице, «Боруссия» (33 очка) — 8 место.