Махачкала, , 23:16 — REGNUM Массовая драка с участием зрителей и спортсменов произошла во Дворце спорта им. Али Алиева в Каспийске (Дагестан) во время первенства СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Об этом 27 февраля сообщил РИА Новости источник в минспорта республики.

«Что-то не поделили спортсмены. … После этого инцидента отменилось все. Ну, что можно сказать? Молодежь нужно учить не только проходам в ноги, но и уважению к спортсменам», — отметил собеседник.

Информации о причинах конфликта пока нет.

На церемонии открытия первенства присутствовали спортивный̆ директор Федерации дзюдо РФ, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта РФ Кирилл Денисов, заслуженный мастер спорта России Магомед Джафаров и др. спортсмены.