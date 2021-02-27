Скопье, , 23:19 — REGNUM Глава самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) Християн Мицкоски 27 февраля сообщил журналистам о том, что он заразился коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, вирус проявляется в легкой форме.

По словам Мицкоски, он соблюдал предписания правительства, однако этого недостаточно для защиты в период пандемии.

Напомним, в Северной Македонии жителям предписано носить маски в любых пространствах вне дома, в том числе и на улице.

Читайте ранее в этом сюжете: Свыше ста тысяч македонцев подали заявку на вакцинацию от коронавируса