Вашингтон, 27 февраля, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, главой которой является инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт, из-за допущенного им просчёта потеряла порядка $11 млрд. Об этом говорится в обращении миллиардера к инвесторам, опубликованном 27 февраля.

twitter.com/ WarrenBuffett Уоррен Баффетт

По его словам, он переоценил стоимость корпорации Precision Castparts Corp (производит компоненты для аэрокосмической и оборонной сфер), приобретенную холдинговой компанией в 2016 году более чем за $37 млрд.

Цена этой ошибки, по словам Баффетта, составила около $11 млрд. Именно такую сумму компании пришлось списать в 2020 году.

«PCC — это далеко не первая моя ошибка такого рода. Но она крупная», — признался инвестор.

Напомним, по данным журнала Forbes, состояние Баффетта на сегодняшний день составляет $73,5 млрд. За прошлый год он потерял $7,3 млрд (9%). Во время пандемии COVID-19 Баффетт решил отказаться от инвестиций в авиакомпании. Весной 2020 года в Berkshire Hathaway продали акции четырех крупнейших американских авиакомпаний.