Иерусалим, , 23:11 — REGNUM Победившая на выборах 14 февраля в Косово партия «Движение за самоопределение» 27 февраля опубликовала поздравительное письмо от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, полученное ее лидером Альбином Курти, который намерен занять пост премьер-министра края .

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, письмо было отправлено 17 февраля.

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Нетаньяху поздравил Курти с победой на выборах, а также выразил надежду на то, что в ближайшее время наступит новый этап развития дипломатических отношений между Косово и Израилем. Также политик выразил надежду на присутствие Курти на церемонии открытия посольства Косово в Иерусалиме, предпочитая игнорировать тот факт, что «Движение за самоопределение» негативно относится к Вашингтонским соглашениям, на которых Косово и Сербия под давлением Дональда Трампа приняли на себя обязательство открыть посольства в Иерусалиме, и по вопросу о посольстве в Израиле намерено координировать позицию с Евросоюзом.

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«Я считаю очень важным решение Косово открыть посольство в Иерусалиме и жду вас в Израиле на его открытие», — говорится в письме.

Напомним, дипломатические отношения между Косово и Израилем были официально установлены 1 февраля.

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