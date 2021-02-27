Симферополь, , 23:18 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма в состав России оставило страну с «вырванным сердцем», вызвало бурную реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 27 февраля в социальной сети Facebook.

«Анатомически, чисто по абрису, Крым был мозгом. Киев — где-то в районе желудка. Ну, а остальное — сами видите что», — пишет Елена Л.

Многие пользователи не поверили в искренность слов украинского президента. Они уверены, что Зеленский плохой актёр и ложь из его уст легко раскрыть.

«Позёр! Напиши поэму о вырванном сердце и Прометее!», — обращается Нина С.

Некоторые комментаторы решили продолжить логику Зеленского и пришли к тому, что Украина долгое время своей истории не имела сердца.

«Следуя логике Зеленского, до незаконной передачи Хрущёвым полуострова Украине сердца у этой территории не было», — написал Александр Г.

Ряд пользователей призвали Зеленского «повысить зарплаты в стране» и «победить коррупцию» для того, чтобы жители Украины могли радостно и искренне улыбаться.

«Чтобы Украина могла радостно и искренне улыбаться, надо поднять зарплату, пенсию на порядок, победить коррупцию нищету, безработицу и т.д. и т.п. Но для этого надо иметь мозги и быть самостоятельными, а не поберушками», — поделилась своим мнением Valentyna P.

Напомним, 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к гражданам страны заявил, что возвращение Крыма в состав России можно сравнить с «вырванным сердцем».