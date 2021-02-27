Москва, , 23:04 — REGNUM Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Баку передал Еревану всех военнопленных, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 27 февраля в социальной сети Facebook.

Некоторые пользователи выразили своё сожаление в связи с тем, что две некогда братские республики оказались в состоянии войны друг с другом. Они считают это ужасным исходом событий.

«Уходит поколение, молитвой которых было «лишь бы не было войны», — считает Сергей Е.

Другие комментаторы предположили, что самостоятельная политика постсоветских республик не привела народы бывшего СССР ни к чему хорошему. Они увидят, как эти государства льют кровь в регулярных конфликтах.

«Что же так вдруг, практически у всех, бывших постсоветских республик, вдруг крыша поехала. Кого на откровенную враждебность потянуло, а других и вовсе — на войну. Неужели так дурно повлияла самостоятельность?», — задаётся вопросом Тамара Т.

Нашлись и те, кто всё-таки позитивно оценил действия Азербайджана в вопросе передачи всех военнопленных граждан Армении. Они считают, что это проявление миролюбия.

«Ильхам Алиев предлагал Николу Пашиняну обменять пленных по принципу «всех на всех». Тогда Пашинян просто чесал свою бороду. Но после того, как Азербайджан одержал победу, обмен пленными всё равно был осуществлён по этому принципу. Азербайджан — миролюбивая страна, и не только на словах, как видите», — поделился своим мнением Gunay M.

Напомним, 26 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку передал Еревану всех военнопленных.