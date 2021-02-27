Тбилиси, 27 февраля 2021, 22:47 — REGNUM Председатель Евросовета Шарль Мишель прибудет в Грузию с официальным визитом 28 февраля. Об этом сообщили в администрации президента страны Саломе Зурабишвили.
«Первого марта председатель Евросовета Шарль Мишель встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили», — сообщили в администрации.
Отмечается, что после встречи состоится совместная пресс-конференция для СМИ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. В стране проходят акции протеста. Ситуация усугубилась после того, как 23 февраля был арестован лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.
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