Москва, , 23:01 — REGNUM Инцидент на пресс-конференции в Белом доме, в ходе которого пресс-секретарь структуры Джен Псаки не смогла выговорить название министерства здравоохранения и социальных служб США (Department of Health and Human Services), вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 27 февраля в социальной сети Facebook.

«За что мы её и любим. Скучали», — пишет Алекс П.

Многие пользователи оказались рады такой забавной ситуации. Они положительно воспринимают нелепые инциденты с пресс-секретарём Белого дома.

«За это мы ее и ценим. А иначе, она была бы не она», — поделился своим мнением Дмитрий Щ.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что смешные ситуации с Псаки являются отвлекающим манёвром, за которым кроется неприглядная деятельность.

«Джен выставлена на потеху не случайно. Все помещаются над ней, не замечая сути вопроса. Вот такой отвлекающий персонаж. И это не смешно», — считает Эльмира Г.

Нашлись и те, кто призвал руководство США задуматься об увольнении Псаки. Они уверены, что данная женщина некомпетентна и дискредитирует Соединённые Штаты.

«Есть ли у них статья увольнение за некомпетентность? Столько поводов было и всё равно работает», — написала Irina K.

Напомним, 26 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-конференции не смогла выговорить название министерства здравоохранения и социальных служб США (Department of Health and Human Services).