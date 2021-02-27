Вашингтон, , 22:32 — REGNUM В Соединённых Штатах провели испытания новейшей системы боевого управления Golden Horde («Золотая Орда»), пишет издание FlightGlobal.

Отмечается, что программа предназначена для объединения нескольких боеприпасов для «обменивания информацией» и синхронного поражения цели.

«В ходе испытаний на прошлой неделе четыре запущенные бомбы сумели синхронно поразить четыре разные цели. Это был большой шаг вперед в реализации этой программы», — сказал генерал Хизер Прингл.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года ВС США провели первые испытания на истребителе F/A-18E/F Super Hornet авиабомбы GBU-53/B StormBreaker, которая применяется в комплексе высокоточного оружия Golden Horde.

Данную авиабомбу могут начать размещать и на другие самолеты: всепогодный истребитель четвертого поколения F-15E Eagle и истребитель-«невидимка» F-35 Lightning II. Последний может вмещать до 24 бомб GBU-53/B