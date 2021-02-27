Ташкент, , 22:25 — REGNUM В Узбекистане в одном из кафе вспыхнул пожар. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой пресс-службу Главного управления внутренних дел Ташкента.

ЧП произошло в субботу, 27 февраля, в Ташкенте. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб. Следователи не исключают, что умышленный поджог стал причиной пожара.

Как передавало ИА REGNUM, 24 ноября 2020 г. на Ташкентской малой кольцевой автодороге полностью сгорел рейсовый автобус №116.

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