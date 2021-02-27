Приштина, , 22:27 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 27 февраля сообщили, что за сутки в результате исследования 3454 образцов в крае выявили 426 носителей коронавируса. Ещё 205 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлены 68 777 случаев заражения коронавирусом. 59 643 пациента уже здоровы. 1595 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение проходит 7 539 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае.

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